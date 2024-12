Nations League, quarti di finale: quali sono le favorite per l’accesso alle final four - Calcio News 24

Considerata da molti un impegno “scomodo”, la Nations League sta guadagnando prestigio e attenzione mediatica col passare del tempo. Una competizione che si rinnova anno dopo anno. E che in questa stagione, a differenza delle scorse tre edizioni, vivrà un interessante prologo prima delle classifiche “final four”: i quarti di finale.

L’Italia, giunta seconda alle spalle della Francia nel proprio girone, cercherà di ottenere il pass per le final four per la terza volta consecutiva. L’impresa, però, sarà tutt’altro che semplice, considerato che l’avversaria della compagine di Spalletti fa tremare i polsi e porta un nome che nel recente passato, a differenza di quanto accaduto sino a dodici anni fa, evoca ricordi piuttosto amari: Germania.

Gli Azzurri partono sfavoriti nella sfida contro la Germania

La Mannschaft è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo giocato tra le mure amiche, ma è stata, a conti fatti, l’unica squadra che ha messo realmente in difficoltà la nazionale spagnola, capace di vincere meritatamente il titolo. La squadra diretta da Julian Nagelsmann, autentico “enfant prodige” del calcio tedesco, può contare su una squadra di grandissimo talento dalla metà campo in avanti, ma non brilla per la qualità dei giocatori del pacchetto arretrato.

L’Italia dovrà essere brava a sfruttare questa debolezza, senza sbilanciarsi troppo, evitando che i tanti talenti tedeschi possano mettere a soqquadro la nostra difesa. Non sarà una sfida semplice. E gli Azzurri partono, giocoforza, con i favori del pronostico, anche se Italia-Germania rappresenta la sfida dall’esito più incerto dei quarti di finale.

Furie rosse favorite contro gli Oranje

Un altro quarto di finale particolarmente suggestivo è, senza alcun dubbio, Olanda-Spagna, sfida mai banale anche per le connessioni tra le due scuole calcistiche. Non c’è alcun dubbio, infatti, come Cruijff abbia influito sull’evoluzione della mentalità e filosofia del calcio spagnolo, che negli ultimi vent’anni è diventato dominante a livello mondiale. Col passare del tempo, il calcio spagnolo si è evoluto senza rinunciare alla propria mentalità propositiva.

La vittoria di Euro 2024, in tal senso, ne è la dimostrazione più evidente e lampante. L’Olanda, dopo un periodo in cui ha ottenuto ottimi risultati, vive una fase di rinascita dopo aver fallito l’accesso ai Mondiali del 2018, ma la differenza dei valori tra le due compagini è piuttosto marcata. La Spagna, ad oggi, è la più autorevole candidata per la vittoria della Nations League: l’Olanda dovrà sfornare una doppia prova coi controfiocchi per avere la meglio sulle Furie Rosse.

Francia-Croazia, remake della finale di Russia 2018

Sono ben tre i quarti che rievocano ricordi di una finale del Campionato del Mondo. Oltre a Italia-Germania (1982) e Spagna-Olanda (2010), andrà in scena anche Francia-Croazia, atto conclusivo del Mondiale del 2018, che consegnò ai Blues il secondo titolo Mondiale della loro storia. Anche in occasione della prima vittoria, nel Mondiale del 1998, la Francia si trovò di fronte la Croazia in semifinale, in un match che vide Lilian Thuram nel ruolo di inatteso “bomber”.

I francesi partono nettamente favoriti, anche se il post Mondiale 2022 non è stato all’altezza dell’infinita qualità della rosa a disposizione di Deschamps, certamente la più completa e ricca di alternative al mondo. Attenzione, però, ai croati, che dispongono della giusta esperienza per mettere in difficoltà una squadra come quella transalpina. Per vincere, però, servirà un’autentica impresa.

Ostacolo Danimarca per il Portogallo di CR7

L’ultimo quarto di finale è Danimarca-Portogallo, sfida che vede opposte due piccole nazioni con una grande tradizione calcistica (soprattutto quella lusitana). Entrambe hanno vinto un Europeo: i danesi vinsero nel 1992 dopo essere stati ripescati per l’esclusione della Jugoslavia, mentre i portoghesi trionfarono nell’edizione transalpina del 2016 dopo aver sconfitto i Blues nella finale dello Stade de France.

Il Portogallo è favorito per il passaggio ai quarti di finale stando alle quote dei siti di scommesse calcio online, ma la Danimarca è una squadra tosta e con meccanismi ben oliati e rodati: gli uomini di Martinez faranno bene a non sottovalutare la squadra di Brian Riemer, giovane tecnico danese, ex Anderlecht, che è diventato c.t. da poche settimane.