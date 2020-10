Si infiamma la giornata di Nations League con tante partite di cartello, tra cui anche Polonia-Italia: tanta Serie A in campo

Sono tanti i calciatori di Serie A in campo questo pomeriggio nella giornata di Nations League. Maglia da titolare per Aaron Ramsey nella sfida tra il suo Galles e l’Irlanda.

Un pizzico d’Italia anche in Kazakistan-Albania: retroguardia quasi tutta italiana per gli albanesi con Kumbulla e Djmsiti centrali e Berisha in porta, con Dermaku sulla fascia destra. In attacco l’ex Inter Manaj.