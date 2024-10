Nations League, tutti i risultati: vincono Germania e Turchia

I risultati della terza giornata di Nations League giocata venerdì 11 ottobre: ecco come sono andate le partite

Si è concluso questo venerdì di calcio giocato con la Nations League protagonista. Arrivano le vittorie di Germania e Turchia con i tedeschi vincenti in Bosnia per 2-1 mentre la squadra di Montella supera l’esame Montenegro di misura, solo 1-1 per l’Olanda salvata dall’esterno dell’Inter Denzel Dumfries, Ecco tutti i risultati:

Bosnia-Germania 1-2

Ungheria-Olanda 1-1

Islanda-Galles 2-2

Repubblica Ceca-Albania 2-0

Turchia-Montenegro 1-0

Ucraina-Georgia 1-0

Estonia-Azerbaigian 3-1

Slovacchia-Slovenia 2-2