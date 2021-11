Nazionale, De Rossi: «A questa squadra non servono consigli»

In un’intervista De Rossi ha commentato il momento dell’Italia dopo il pari contro la Svizzera

Intervenuto ai microfoni di SkySport, Daniele De Rossi ha parlato della Nazionale dopo il pareggio contro la Svizzera.

RIGORE – «Jorginho è imprescindibile, gli ultimi rigori non sono andati bene ma sono cose che si sistemano all’interno dello spogliatoio. Totti in un anno ne sbagliò tre-quattro, i rigoristi vanno sopra queste cose».

CONSIGLI – «A questa squadra non servono consigli: a Wembley, contro sessantamila tifosi inglesi indemoniati, è andata sotto e ha fatto la sua partita. Quanto a rigori non è un momento semplice, ma lunedì gli azzurri scenderanno in campo per vincere la partita. Ho grande fiducia, perché ho avuto il privilegio di vivere questo gruppo da dentro».