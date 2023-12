Nela elogia Allegri: «Mettere insieme Yildiz con Mililk secondo me è stata una grande mossa»

Sebino Nela, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Rai Sport delle decisioni prese da Massimiliano Allegri nel match di ieri contro il Frosinone

Sebino Nela, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Rai Sport delle decisioni prese da Massimiliano Allegri nel match di ieri tra Juventus e Frosinone.

PAROLE – «Devo dire bravo ad Allegri, oggi. Mettere insieme Yildiz con Mililk secondo me è stata una grande mossa, con la quale ha gestito bene anche Vlahovic. Quando un attaccante entra nel finale ha sempre voglia di mettersi in mostra e infatti ha segnato, la mossa iniziale di Allegri è stata molto intelligente. Avere Milik era utilissimo contro un Frosinone che aggrediva e pressava come ha fatto».