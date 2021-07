Neymar: «Brasile-Argentina? Era la finale che ho sempre sognato di giocare. Messi è un amico»

Neymar ha parlato ai media ufficiali del Brasile in vista della finale di Copa America contro l’Argentina: le sue parole

«Era la finale che ho sempre sognato di giocare, quella che tutto il mondo spera arrivi in Copa Amérca. Brasile-Argentina è una rivalità eterna grazie alla grandezza delle loro nazionali. “L’ho sempre detto, è il giocatore più forte che ho visto giocare, è un grande amico, solo che in questa finale saremo avversari. Io voglio vincere questo titolo, così come lui, sarebbe il primo per entrambi. So quanto ha lottato per vincere con l’Argentina e se non ci fossi stato né io né il Brasile avrei tifato per loro»