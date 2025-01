Neymar al Santos, prosegue la trattativa: il brasiliano lavora per l’addio all’Al-Hilal

Neymar al Santos, si lavora al ritorno in Brasile: al lavoro per la rescissione del contratto con l’Al-Hilal e occhio alla MLS che non molla l’obiettivo

Continuano le voci sul ritorno di Neymar al Santos, squadra che lo ha scoperto e lanciato nel calcio professionistico. Come riportato da Globo Esporte, il brasiliano non dovrebbe arrivare in prestito, ma libero da ogni contratto pendente con l’Al-Hilal.

Il calciatore e il club saudita stanno infatti trattando sulla rescissione del suo contratto. L’obiettivo del brasiliano è quello di recuperare i 63 milioni di euro che il club gli deve ancora, ma la decisione ormai sembra presa, anche se le voci della MLS, in particolare la franchigia dei Chicago Fires, rimangono interessate e pronte ad inserirsi.