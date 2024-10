Neymar torna in campo: è tra i convocati dell’Al-Hilal per la partita di Champions League asiatica!

Neymar torna in campo dopo il brutto infortunio del 17 ottobre di un anno fa: è tra i convocati dell’Al-Hilal per la Champions League asiatica!

Neymar è finalmente pronto al tornare in campo dopo un lungo anno di stop. Il brasiliano è infatti tra i convocati dell’Al-Hilal per la trasferta di Champions League asiatica contro l’Al-Ain. Lo stesso Neymar in un video sui social aveva dichiarato: «So che siete impazienti, lo sono anch’io, e il 21 ottobre tornerò».

L’ex Barcellona e PSG si ruppe il legamento crociato e il menisco quasi un anno fa durante la gara di qualificazione per i mondiali del 2026 tra Brasile e Uruguay. Adesso Neymar è pronto a tornare e a dare il suo contributo , con la quale era riuscito a fare solo cinque presenze.