Niang: «Ridimensionato ad Empoli. Su Nicola...»

L’attaccante dell’Empoli Niang ha voluto rilasciare queste dichiarazioni tra salvezza e voglia di continuare a fare bene

A Sport Mediaset, l’attaccante dell’Empoli Niang ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

«Sono molto contento di esser qui. Ho trovato una squadra molto bella, che crede nel lavoro che facciamo così come il mister che ci stimola in settimana per arrivare pronti la domenica. Non credo che Nicola abbia dei segreti per condurre le sue squadre alla salvezza, semplicemente ci ricorda delle qualità che abbiamo per riuscire così a fare punti»