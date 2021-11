Fiorentina, Nico Gonzalez: «Empoli? Vogliamo vincere»

Le parole di Nico Gonzalez sulla stagione della Fiorentina e sul prossimo impegno nel derby contro l’Empoli

Nico Gonzalez ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, parlando del suo momento e del derby contro l’Empoli che verrà. Ecco le sue parole:

COVID – «Un pò lungo, ma alla fine è stato tranquillo. Continuavo a chiedere ai medici se fossi positivo o negativo. Ringrazio tutti perché mi sono stati vicini.»

FIORENTINA – «Sono contento di essere qua. La squadra è in fiducia soprattutto dopo la vittoria contro il Milan. Voglio ringraziare anche i tifosi per l’amore che dimostrano verso la squadra. Qui mi sento a casa, ma non posso rilassarmi devo lavorare e raggiungere una Coppa per l’anno prossimo.»

EMPOLI – «I derby si giocano con grande attributi. In Serie A tutte le partite sono difficili e vogliamo vincere.»