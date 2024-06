Nico Williams è sicuro: «NON CI SONO squadre migliori della SPAGNA. Le altre? Come SACRIFICIO E LAVORO nessuno come noi»

Le parole di Nico Williams, esterno della Spagna, sulla favorita di questi Europei: «Come squadra, lavoro e sacrificio, nessuno come noi»

Nico Williams, intervistato da Marca, ha commentato il momento della Spagna e lo ha messo a paragone delle altre candidate alla vittoria degli Europei. Di seguito le sue parole.

«Non ho visto squadre migliori della Spagna. Abbiamo una buona squadra, siamo coperti in tutti i ruoli. Penso che abbiamo una delle migliori squadre d’Europa. No, non ho visto nessuno giocare meglio. Come squadra, non c’è nessuno migliore di noi. La Francia ha un grande potenziale individuale. Anche l’Inghilterra. Ma come squadra, sacrificio, lavoro, non c’è nessuno come noi»