Nico Williams Spagna: «Credo di aver fatto uno STEP IN AVANTI dopo questi Europei; con Yamal è nata una GRANDE AMICIZIA, si è visto nel gol»

Le parole di Nico Williams, MVP della finale di Euro 2024 vinto dalla Spagna: «Ho sempre sognato questo momento»

Nico Williams ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo la vittoria della Spagna degli Europei. Di seguito le sue parole.

MOMENTO – «E’ incredibile, ho sempre sognato questo momento. Abbiamo lavorato per farcela quest’anno, alla fine penso di aver avuto una stagione indimenticabile con il mio club vincendo la Copa del Rey, per poi vincere un altro trofeo incredibile qui. Abbiamo fatto la storia».

CHE SENSAZIONE HA PROVATO – «Non so nemmeno cosa dire, alla fine è una sensazione unica. Non ho mai giocato per vincere un trofeo del genere, penso di aver fatto un ulteriore step avanti. Come squadra poi abbiamo combattuto come animali per arrivare a questo traguardo, lo abbiamo voluto con forza. Quindi siamo contenti e molto orgogliosi di tornare in Spagna con la Coppa».

INTESA CON YAMAL E GOL – «40-45 giorni passati assieme hanno pagato. Penso che ci siamo capiti l’un altro perfettamente, stringendo una grande amicizia. Siamo come una grande famiglia ed alla fine quando stai tanto tempo con la tua squadra e stai così bene, questo poi si vede sul campo alla fine. Sapevamo come muoverci. Sono grato a Dani Olmo, ha portato via un avversario lontano e così ho potuto colpire».