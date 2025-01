Nicola Cagliari: «Non abbiamo rinunciato a fare il nostro gioco; crediamo alla salvezza»

Le parole di Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in trasferta contro il Milan

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Cagliari contro il Milan. Di seguito le parole del tecnico rossoblù.

MILAN-CAGLIARI – «Mi fa piacere che si capisca di calcio per quanto dici sulla nostra partita, dovevamo forzare di più ma oggi non era facile. Rispetto all’andata partita diversa, abbiamo avuto una gestione di gioco più propositiva rispetto a oggi. A San Siro avevamo qualche esordiente e sapevamo di dover fare un’altra partita, i ragazzi sono stati encomiabili ed hanno comunicato bene. Al cospetto del Milan non abbiamo rinunciato a fare gioco, sono contento per la dinamica del gol di Zortea. Sappiamo che in determinati casi dobbiamo essere più pratici per portare a casa la partita».

CAPRILE – «Parole Caprile? Crediamo alla salvezza e ci lavoriamo ogni giorno, non la raggiungeremo né oggi né domani. Dobbiamo rimanere agganciati anche in partite come questa contro il Milan, fare un punto è importante. Quest’anno si alzerà la quota salvezza! Caprile lo conoscevo già e sapevamo che avesse le caratteristiche giuste per il nostro progetto, lui vuole diventare molto bravo nel suo ruolo e deve continuare a lavorare».

ZORTEA – «Abbiamo lavorato con lui come con tutti, all’inizio si è dovuto ad adattare a fare più l’ala che il terzino, diventa determinante poi quando torna nel suo ruolo. Gioca bene anche da quarto di centrocampo. Ho vari giovani come lui, Obert, Felici e Zappa, la società vuole che la rosa cresca e molti sanno qual è il loro ruolo».