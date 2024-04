Nicola avverte l’Empoli: «Contro il Lecce non servono distrazioni»

Ecco le parole dell’allenatore dell’Empoli Davide Nicola in vista della gara contro il Lecce: fondamentale per la corsa salvezza

In conferenza stampa, l’allenatore dell’Empoli Davide Nicola, ha voluto parlare della sfida contro il Lecce.

«Non ci possiamo permettere distrazioni contro il Lecce. La garra serve sempre per l’obiettivo che andiamo in testa. Questo deve essere un concetto chiaro, dobbiamo crederci fortemente dal primo all’ultimo minuto. Sarà una partita contro il supporto di un grande pubblico, per noi deve essere motivo di orgoglio. Ai ragazzi chiedo di essere consapevoli di avere avuto un grosso merito, è stata un’enormità recuperare tutti questi punti. Devono essere consapevoli che questa è la strada giusta»