Nicola, svolta Empoli e ha già registrato un record

Operazione salvezza per Nicola a Empoli: l’allenatore è arrivato e come spesso accade ha dato la svolta alla squadra.

Per lui sono già cinque i risultati utili consecutivi. Numeri mai visti tra gli azzurri e infatti è la prima volta che succede in Serie A. L’allenatore ha ridato alla formazione toscana entusiasmo e la voglia di combattere per l’obiettivo.