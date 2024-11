Nicola: «Stiamo andando verso la giusta direzione. Genoa Cagliari? Giocheremo in questo modo»

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro il Genoa. Le sue parole

MILAN – «Quando si fa una buona prestazione la strada è giusta, la gara contro il Milan ha dimostrato che abbiamo coraggio ma anche dove dobbiamo migliorare. Oggi è una battaglia, hanno cambiato allenatore e dobbiamo affrontarla con convinzione, lucidità e aggressività»

VIEIRA – «Non si possono usare mille modi per stare in campo, noi partiamo dal conosciuto, ci si prepara pensando che possano giocare nello stesso modo o andando con una difesa a 4. Ci siamo preparati su di noi non conoscendo bene loro»