Nkoulou Watford, tutto fatto: sarà il primo rinforzo di Ranieri

Nicolas Nkoulou vicinissimo al Watford: tutto fatto per il passaggio dell’ex difensore del Torino alla corte del neo arrivato tecnico Claudio Ranieri. Attesa per oggi la firma del difensore che era stato accostato anche allo Spezia nelle scorse ore, come riporta Fabrizio Romano.

Nkoulou dunque sarà il primo rinforzo per Ranieri che cercherà di risollevare le sorti del Watford e provare l’ennesima impresa della sua carriera in Premier League.

Nicolas Nkoulou joins Watford as free agent, done deal and here-we-go completed. Contract signed today, French centre back will be presented in the next hours. 🟡🇫🇷 #WatfordFC #transfers

Talks first reported by @adamleventhal, now deal completed for Watford.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2021