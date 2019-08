Non più made in Italy: Premier senza tecnici italiani dal 2014

Premier League al via per la prima volta senza allenatori italiani dal 2014. Non può proseguire la striscia vincente dei tecnici azzurri

La Premier League che avrà il suo via in questo fine settimana non vedrà nessun italiano seduto in panchina. Questo non accadeva dal ben ormai lontano 2014. La storia inglese ha insegnato come i tecnici del paese nostrano siano abili e anche vincenti in terra inglese.

Gli esempi portano ovviamente i nomi di Ancelotti, protagonista nel Chelsea, Conte, anch’egli con i Blues e Ranieri campione col Leicester. A cui si aggiungono in maniera un po’ più datata Roberto Mancini e Di Matteo.