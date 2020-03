Norwich Leicester: il calo delle Foxes è preoccupante

Il Leicester di Rodgers è in un brutto momento di forma. Anche a Norwich si è vista scarsa intensità senza palla

Il Leicester di Rodgers sembrava avere ormai ipotecato la qualificazione in Champions League. Invece, le Foxes sono reduci da brutti passi falsi, come per esempio la sconfitta contro il fanalino di coda Norwich.

Il Leicester si è fatto trovare lungo e attaccabile in tante situazioni, con poca intensità e scarsa reattività. La slide sopra, una delle occasioni più nette per i padroni di casa, ne è un esempio. Il Norwich è molto più veloce nel ribaltare l’azione, con i difensori del Leicester che sono in inferiorità numerica. Tanta passività senza palla.