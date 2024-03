Nottingham Forest, UFFICIALE il ricorso per la penalizzazione

Il Nottingham Forest ha ufficializzato di aver presentato ricorso per i 4 punti di penalizzazione in Premier League

COMUNICATO – «Il Nottingham Forest può confermare di aver presentato oggi ricorso contro la sanzione in quattro punti imposta dalla Commissione in relazione alla violazione da parte del club delle Profit & Sustainability Rules (PSR) della Premier League. Al momento il club non rilascerà ulteriori dichiarazioni».