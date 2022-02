ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Novellino: «Fischi a Insigne sono ingiusti. I tifosi del Napoli dimenticano il passato». Le dichiarazioni dell’ex tecnico

Walter Novellino ha parlato a Radio KissKiss Napoli all’indomani di Napoli-Barcellona.

NAPOLI-BARCELLONA – «Il Napoli col Barcellona non ha fatto una bella partita ma ci sta. Spalletti non trasmette assolutamente insicurezza ai giocatori, ha trovato un Barcellona organizzato. Una partita andata male ci sta, ma il Napoli ha tutto per combattere fino alla fine per il campionato con Inter e Milan».

FISCHI INSIGNE – «Mi dispiace molto, non ci stanno per quello che Insigne ha fatto per il Napoli. Non è giusto, ci si dimentica quello che ha fatto nel passato e quello che ha fatto ieri. Secondo me, Insigne è stato il migliore contro il Barcellona, può succedere di sbagliare un calcio d’angolo. E’ un professionista ed è da applaudire fino alla fine. E’ un giocatore che ha qualità e sono convinto che farà bene ovunque andrà».