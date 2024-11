Novellino: «Brunori non può non giocare, il Palermo ha bisogno di lui»

Le parole di Walter Novellino, ex allenatore, sull’inizio di stagione e le difficoltà di Brunori al Palermo. Tutti i dettagli in merito

Walter Novellino ha parlato a TuttoB dell’inizio di stagione del Palermo in Serie B.

CASO BRUNORI – «Non riesco a capacitarmi del perché Brunori, un giocatore importante che avrei voluto nelle mie squadre, abbia un ruolo così marginale nel Palermo. Deve essere successo qualcosa”, ha dichiarato Novellino, visibilmente sorpreso dalla posizione del centravanti. “È inspiegabile che un attaccante come lui stia fuori. Se un giocatore è forte, deve giocare. Io avevo dei giocatori con cui discutevo anche animatamente, ma alla fine prevaleva sempre il campo. Il Palermo ha bisogno di un giocatore che prenda in mano la squadra, che faccia la differenza. Ma questo non sta succedendo».

FAVORITE – «Il Pisa mi ha impressionato, è una squadra che ti viene a pressare, non ti fa giocare, marca a uomo. Hanno tutto per vincere il campionato».