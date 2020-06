Nuno Gomes: «Chiesa? Mi ricorda papà Enrico…» – VIDEO

Il parallelismo tra i due Chiesa: le parole di Nuno Gomes sul talento della Fiorentina e su suo padre – VIDEO

Nuno Gomes è convinto che ci siano non poche somiglianze tra Federico ed Enrico Chiesa. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante della Fiorentina, oggi dirigente del Benfica.

«Guardando Federico vedo un po’ suo padre Enrico. Lui era fortissimo, era un bomber. Era uno che tirava in porta come non ho mai visto, o quasi, nella mia vita. Era uno che aveva sempre gli occhi puntati sulla porta».