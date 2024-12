Nunziata: «Non abbiamo più i Baggio e Del Piero, ma stiamo crescendo. La differenza con le altre nazionali è questa. Su Camarda…»

Le parole di Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, sulla crescita dei giovani calciatori azzurri nell’ultimo periodo. Tutti i dettagli in merito

Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, ha parlato ai nostri microfoni a margine della cerimonia di premiazione del Golden Boy.

MOMENTO GIOVANI ITALIANI – «A livello di giovani non siamo messi male, abbiamo degli ottimi giocatori che si stanno mettendo in luce e stanno trovando spazio nei loro club. Questa è una cosa molto importante».

DIFFERENZA CON LE ALTRE NAZIONI – «Ci manca ancora qualcosa per avere dei calciatori come Baggio, Totti o Del Piero, ma abbiamo comunque ottimi giocatori che hanno una grande capacità di apprendere. E’ una cosa che in Nazionale ci permette subito di trovare un’identità e un gioco».

OBIETTIVO EUROPEI U21 – «Noi andiamo sempre in campo per vincere. Vogliamo dare il massimo e speriamo di arrivare fino in fondo».

CAMARDA CONVOCATO? – «Abbiamo una rosa sui 30-35 giocatori, in tanti stanno facendo bene. Non mi piace fare nomi, ma sicuramente lo stiamo osservando».