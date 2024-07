Nuova Zelanda-Francia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Velodrome l’incontro dell’Olimpiade Nuova Zelanda-Francia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Velodrome di Marsiglia va in scena la partita dell’Olimpiade Nuova Zelanda-Francia, terzo turno del gruppo A. Le due squadre hanno rispettivamente 6 e 3 punti in classifica. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Paulsen; Binden, Surman, Boxall, Sutton; Bell, Garbett; Bayliss, Singh, Hardman; Waine.

FRANCIA (4-3-1-2): Restes; Sildillia, Magassa, Lukeba, Truffert; Akliouche, Millot, Chotard; Olise; Mateta, Doue.

Orario e dove vederla in tv

Nuova Zelanda-Francia si gioca alle ore 19:00 di martedì 30 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su DAZN, Discovery +, Prime Video, Sky Go e NOW Tv.