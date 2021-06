Nuovo stadio Cagliari: comunicati i tempi di costruzione

Buone notizie per la costruzione del nuovo stadio del Cagliari. È stato superato l’ultimo step politico, ora è arrivato il momento di presentare il progetto. Ecco i tempi

Il Consiglio Comunale di Cagliari, ieri sera, ha superato l’ultimo step politico per aprire la strada alla presentazione del progetto per il nuovo stadio. Come si legge nel comunicato emanato ieri tramite i canali social del club, «la società confida, nel rispetto della tempistica prevista dalle procedure amministrative in corso, che i lavori possano essere avviati nel 2022 e completati nei successivi 24 mesi».

