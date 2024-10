Nuovo stadio, Linus: «Ecco perché stanno prendendo tempo»

Il volto Radio Deejay ha spiegato il motivo dell’infinto standby delle due società circa la costruzione del nuovo impianto

Linus, direttore artistico di Radio Deejay, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha affrontato il tema stadio nuovo stadio con Inter e Milan che a suo dire stanno temporeggiando per un motivo ben chiaro.

DICHIARAZIONI – «L’idea che mi sono fatto è che noi siamo un paese autolesionista con una burocrazia complicatissima che non permette di fare niente in tempi rapidi, specialmente quando c’è di mezzo il pubblico. Ma soprattutto credo che dietro ci sia una specie di grande inganno: sono convinto che Inter e Milan stiano continuamente prendendo tempo perché probabilmente non hanno la prospettiva finanziaria per fare un investimento come questo. Per cui è diventato un po’ uno scaricabarile, ogni volta che c’è un passo avanti, uno si alza e dice: no, voglio fare un’altra cosa. Secondo me andranno avanti ancora per parecchi anni a giocare nel vecchio Meazza»