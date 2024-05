Oaktree-Inter, la nuova proprietà fissa l’OBIETTIVA: scelta SORPRENDENTE

L’obiettivo fissato dal fondo americano Oaktree, nuovo proprietario dell’Inter, per la prossima stagione. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli obiettivi fissati fondo americano Oaktree per l’Inter.

OBIETTIVI OAKTREE – «Sarà garantita ampia autonomia a chi gestisce i destini dell’area e si continuerà a seguire un modello vincente di lavoro: la coppia Marotta-Ausilio ha dimostrato nell’ultimo triennio la creatività giusta per puntellare la squadra con sessione di mercato a zero. Da tre anni nessuno riesce a fare il bis dopo uno scudetto vinto ed ecco, dunque, la prima sfida per i nerazzurri nell’era americana: lo scudetto va conservato, rivincere in Italia è il primo obiettivo. Ma Oaktree entra nel calcio in un’annata “speciale” tra nuova danarosa Champions e Mondiale per club: essere competitivi in questi tornei è altrettanto fondamentale».