Clamoroso Inter, richiesta una penalizzazione per il caso LionRock

I possibili rischi per il club nerazzurro in merito al passaggio di proprietà e al caso LionRock. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de La Repubblica riporta che c’è stata una richiesta di penalizzazione alla Figc nei confronti dell’Inter per la prossima stagione.

LE RICHIESTE – «Nel giorno in cui Simone Inzaghi ha incontrato i vertici del fondo Oaktree, nuovo proprietario dell’Inter, migliaia di tifosi avversari chiedono penalizzazioni per il club nerazzurro. Dentro e fuori dai social network, sostengono la presunta violazione dell’articolo 20 bis delle norme Figc sulle acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie. Capofila è Felice Raimondo, avvocato di Campobasso, estraneo alla vicenda e tifosissimo rossonero, che dice: “La possibile irregolarità ci sarebbe nel caso in cui la Figc non fosse stata avvisata per tempo del cambiamento del controllo della società delle isole Cayman di Lionrock”».