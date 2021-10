Odegaard: «Al Real difficile fare amicizia. All’Arsenal c’è una bella atmosfera»

Martin Odegaard, nell’intervista concessa a TV2, ha spiegato le differenze tra lo spogliatoio del Real Madrid e quello dell’Arsenal

REAL MADRID – «Quando sei ai massimi livelli, non è così facile fare amicizia. Non quando sei giovane e vieni da un altro posto. A volte può essere difficile. Sei più abbandonato a te stesso, non è quello a cui sei abituato. Però mi ha reso più forte e sono molto felice e contento di aver vissuto un’esperienza simile».

ARSENAL – «Nei grandi club c’è più dispersione. Sono molto felice di dove sono ora, uno spogliatoio molto bello con una buona atmosfera».