Torino, possibile riscatto per Ola Aina. Ma il Chelsea vuole Pereyra

Intrecci di mercato tra Torino e Chelsea. Ola Aina può rimanere in granata ma i Blues si intromettono per Pereyra

Ola Aina è una delle sorprese della stagione. Il laterale 22enne, arrivato al Torino in prestito dal Chelsea, ha collezionato 16 presenze e potrebbe rimanere al Toro anche nelle prossime stagioni. Il giovane esterno ha convinto tutti e secondo Tuttosport sono già iniziate le trattative per il riscatto del calciatore da parte del Toro. Per il riscatto occorrono 10 milioni di euro e il Torino sembra non volersi tirare indietro anche perché il giocatore vale già molto di più. Il Toro fa tappa a Londra e dintorni e incrocerà il suo mercato con quello del Chelsea di Sarri.

I granata cercano Roberto Pereyra, ex Udinese ora al Watford, che è finito nel mirino del Chelsea. I Blues lo vorrebbero subito per rimpiazzare il partente Fabregas, direzione Monaco, ma il Watford non vuole cedere il suo gioiello nel corso del mercato di gennaio. Anzi. Pozzo vuole prolungare il contratto dell’argentino in scadenza attualmente nel 2021. Questa ovviamente è una strategia per avere maggiore potere contrattuale e per vendere Pereyra a una cifra più elevata in estate. Il Torino è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro.