Olanda, De Boer e il 5-3-2: l’aereo con lo striscione consiglia il ct – FOTO

Frank De Boer ha fatto storcere parecchi nasi con la scelta del 5-3-2 per l’Olanda: un aereo con lo striscione lo bacchetta – FOTO

La scelta del 5-3-2 per l’Olanda non piace ai tifosi Oranje ma anche al fratello del ct, Ronald, che non ha avuto belle parole per la scelta del gemello Frank.

E i tifosi olandesi si sono fatti sentire e soprattutto vedere: affittato un aereo ad Amsterdam con uno striscione che riporta «Frank, esiste solo il 4-3-3», fatto volare sul centro tecnico olandese.