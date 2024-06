Olanda Francia, la clamorosa REAZIONE di Mbappé: il numero dieci francese è rimasto in panchina TUTTA LA PARTITA – FOTO

La reazione di Kylian Mbappé è tutta un programma: ecco la reazione dell’asso della Francia in panchina per 90 minuti

Maschera sì, maschera no, titolare oppure panchina. Mille domande, una sola risposta: zero minuti in campo per Kylian Mbappé. Nella sfida tra Olanda e Francia, valida per Euro2024, l’asso del Real Madrid non ha giocato.

Pizzicato più volte durante il finale di gara, Mbappé è sembrato frustrato. Da capire se la reazione è stata per il risultato oppure per il suo mancato impiego in campo.