Al De Grolsch Veste, il match valido per la finale terzo e quarto posto di Nations League tra Olanda e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al De Grolsch Veste di Enschede, Olanda e Italia si sfidano nella finale del terzo e quarto posto di Nations League.

Sintesi Olanda-Italia 0-2

1′ – Inizia il match.

3′ – Primo squillo dell’Olanda con un colpo di testa di Dumfries sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

6′ – GOL ITALIA. Ha segnato di Dimarco. Il giocatore dell’Inter ha battuto il portiere Bijlow con un tiro di esterno sinistro che è finito sotto l’incrocio dei pali.

10′ – Buon cross di Dimarco per la testa di Retegui: l’azzurro però non arriva ad impattare il pallone per un soffio.

16′ – Il match ora ha ritmi bassi, con l’Olanda che cerca di costruire buone trame per arrivare al gol del pareggio.

20′ – GOL ITALIA. Ha raddoppiato Frattesi. Un rimpallo su un tiro di Gnonto favorisce il giocatore del Sassuolo che in area stoppa il pallone di petto e batte Bijlow.

26′ – Ci prova ancora Dimarco con un tiro a giro di sinistro che va a finire di poco alto.

32′ – Rispetto al match contro la Spagna, è un’Italia decisamente più fresca e giovane, con un gioco più pericoloso e piacevole.

34′ – Giallo Italia. Ammonito Dimarco.

40′ – Buona ripartenza dell’Olanda, con Gakpo che con un tocco cerca di piazzare il pallone sul secondo palo. La sua conclusione finisce fuori di un soffio.

Migliore in campo: a fine partita

Olanda-Italia 0-2: risultato e tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Gnonto, Retegui, Raspadori. CT: Roberto Mancini. A disp. Barella, Bonucci, Chiesa, Darmian, Di Lorenzo, Immobile, Jorginho, Meret, Pellegrini, Spinazzola, Vicario, Zaniolo.

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. CT: Ronald Koeman. A disp. Bergwijn, Blind, Botman, De Roon, Flekken, Koopmeiners, Malacia, Noppert, Timber, Veerman, Weghorst, Wijnaldum.