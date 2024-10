Olanda, Koopmeiners SALTA la nazionale: c’è l’annuncio UFFICIALE

L’annuncio ufficiale dell’Olanda sull’infortunio di Teun Koopmeiners della Juventus che non gli farà prendere parte agli impegni in Nations League

L’Olanda, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che Teun Koopmeiners non prenderò parte agli impegni in Nations League per infortunio. Il centrocampista resterà a disposizione della Juve.

COMUNICATO UFFICIALE – «Teun Koopmeiners non si unirà al ritiro di allenamento degli Oranje a Zeist oggi. Il centrocampista soffre di dolori dovuti a un infortunio. L’esame medico ha dimostrato che le prossime partite Nations League saranno troppo precoci per lui. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per unirsi alla squadra».