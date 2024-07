Olanda-Turchia LIVE: sintesi, tabellino, moviola, cronaca

LIVE e CRONACA dei Quarti di Finale degli Europei tra Olanda-Turchia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Olanda-Turchia, valevole per i quarti di finale degli Europei.

OLANDA-TURCHIA 2-1 (0-1)

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké (73′ Van de Ven); Reijnders (73′ Veerman), Schouten, Simons; Bergwijn (46′ Weghorst), Depay, Gakpo. Ct .Koeman.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur (81′ Tosun), Bardakci, Akaydin (81′ Celik), Kadioglu; Ayhan, Ozcan (77′ Yokuslu); Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz (77′ Akturkoglu); Guler. Ct. Montella.

Marcatori: 35′ Akaydin (TUR), 70′ De Vrij (OLA), 76′ Gakpo (OLA)

Arbitro: Turpin (FRA)

Ammoniti: Simons (OLA), Aké (OLA), Van Dijk (OLA)

86 SOSTITUZIONI Zirkzee per Depay e Frimpong per Simons

84 OCCASIONE TURCHIA Van de Ven respinge un tiro a colpo sicuro

83 Tosun prova una difficilissima torsione di testa, palla altissima

80 SOSTITUZIONI Celik per Akaydin e Tosun per Muldur

78 Akaydin resta a terra per scontro con Van de Ven

76 SOSTITUZIONI Yokuslu per Ozcan e Akturkoglu per Yildiz

75 2-1 GOL OLANDA Dumfries mette in mezzo rasoterra e Gakpo sul secondo palo riesce nella deviazione vincente. Forse è autogol di Muldur

74 Depay entra in area, perde il passo e ottiene un corner

72 SOSTITUZIONI Veerman e Van de Ven per Reijnders e Aké

69 1-1 GOL OLANDA De Vrij di testa schiaccia perfettamente su cross di Depay da corner mosso abilmente

69 Weghorst al volo calcia in modo poco coordinato, Gunok devia in angolo

67 Ennesimo fallo conquistato da Yilmaz che approfitta di un passaggio sbagliato di Dumfries

64 OCCASIONE TURCHIA Secca botta di Yildiz da fuori da una respinta, Verbruggen para in qualche modo

63 AMMONITO Van Dijk per cercare di contenere un’accelerazione di Yilmaz

62 De Vrij arriva al fondo dell’area, mette in mezzo e Gunok blocca il cross rasoterra

59 Cross di Gakpo a cercare Dumfries, stavolta la battuta è troppo lunga

56 Depay avanza e conclude, troppo centrale la conclusione da fuori

55 OCCASIONE TURCHIA Punizione di Guler che colpisce il palo con un sinistro velenoso, Verbruggen c’era e la sfiora

54 AMMONITO Aké per intervento irregolare su Guler lanciato verso la porta

53 Cross di Gakpo, Weghorst non tocca di testa, Turpin non vede il corner

50 OCCASIONE OLANDA Cross di Aké, Weghorst forse in fuorigioco tocca di testa, Depay non ci arriva per pochissimo

49 Gakpo non approva fischio di Turpin ma effettivamente pesta il piede a Muldur

47 Guler si arrabbia molto con Kadioglu che fa una grande azione ma scarica palla tardi e male

45 SOSTITUZIONE Weghorst per Bergwijn

SECONDO TEMPO

45’+2′ – FINE PRIMO TEMPO

45′ – 2 minuti di recupero

42′ – si rivede l’Olanda in avanti: tiro di Bergwijn dalla distanza, ma di molto alto

41′ – Dumfries riesce a contenere Yilmaz, che provava a scappare in profondità

35′ – GOL TURCHIA! Corner per la Turchia, palla che finisce sul secondo palo dove c’è Guler che rimette in mezzo con il destro per il colpo di testa vincente di Akaydin.

34′ – Conclusione di Yildiz, palla alta.

31′ – Ancora punizione di Calhanoglu: Verbruggen respinge con i pugni.

29′ – Ammonito Xavi Simons per un pestone a Muldur. Primo giallo di una partita corretta. Pochi secondi prima ancora un contropiede pericoloso per la Turchia, con il gran filtrante di Guler per Yilmaz, che duella poi con Van Djik per il possesso.

28′ – Punizione dalla trequarti per la Turchia: ottima palla dentro di Calhanoglu per l’inserimento di Bardakci, che però si coordina male e calcia alto.

25′ – Turchia sempre pericolosa su contropiede: lo inizia Yildiz, poi Calhanoglu e Muldur trovano Yilmaz, che raggiunge il fondo e guadagna un corner.

20′ – Spunto della Turchia: Yilmaz scatta in avanti e mette dentro per Yildiz: ne nasce una mischia che finisce con il tiro di Calhanoglu deviato in corner dalla difesa olandese.

15′ – Grande salvataggio a gamba alta di Akaydin su Gakpo: il difensore ha la peggio nel contrasto con l’olandese

12′ – Ci prova Xavi Simons con un tiro a giro, ma senza centrare la porta.

11′ – Ozcan ci prova per la Turchia: destro potente, ma poco coordinato e palla sopra la traversa

8′ – Gioco fermo: Calhanoglu a terra. Il centrocampista prende un pestone da Xavi Simons dopo avergli preso il pallone.

7′ – Ancora Depay ci prova, conclusione al volo murata dalla difesa.

2′ – Prima chance per l’Olanda: un rimpallo favorisce Depay che calcia: palla alta.

1′ Calcio d’inizio.

PRIMO TEMPO