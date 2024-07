Olimpiadi Calcio 2024: calendario, partite, risultati torneo maschile

Tutto sul torneo calcistico maschile dei Giochi di Parigi: Olimpiadi Calcio 2024

È iniziato, ancor prima della Cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi, il torneo calcistico maschile. Olimpiadi Calcio 2024: partecipano complessivamente 16 squadre, suddivise in 4 Gironi. Assente ancora una volta l’Italia, che manca ormai dal lontano 2008: la Nazionale Under 21 azzurra, infatti, non ha ottenuto la qualificazione.

I GIRONI

Olimpiadi Calcio 2024, questi i 4 Gironi del torneo maschile:

GRUPPO A

Francia

Nuova Zelanda

USA

Guinea

GRUPPO B

Argentina

Ucraina

Marocco

Iraq

GRUPPO C

Spagna

Egitto

Repubblica Dominicana

Uzbekistan

GRUPPO D

Giappone

Paraguay

Mali

Israele

GLI STADI DOVE SI GIOCA

Questi i 7 stadi dove si giocano le partite delle Olimpiadi Calcio 2024:

Parco dei Principi – Parigi (47.929 spettatori);

– Parigi (47.929 spettatori); Velódrome – Marsiglia (67.394 spettatori);

– Marsiglia (67.394 spettatori); Stade de Lyon – Lione (59.186 spettatori);

– Lione (59.186 spettatori); Stade de Bordeaux – Bordeaux (42.115 spettatori);

– Bordeaux (42.115 spettatori); Stadio della Beaujoire – Nantes (35.322 spettatori);

– Nantes (35.322 spettatori); Stade de Nice – Nizza (36.178 spettatori);

– Nizza (36.178 spettatori); Saint-Etiénne – Stadio Geoffroy Guichard (41.965 spettatori).

CALENDARIO OLIMPIADI CALCIO 2024 – TORNEO MASCHILE

FASE A GIRONI, 1ª GIORNATA

Mercoledì 24 luglio, ore 15.00, Saint-Etiénne, ARGENTINA-MAROCCO 1-2 [45′ + 2, 49′ Rahimi (M), 68′ Giu. Simeone (A)] (GRUPPO B)

[45′ + 2, 49′ Rahimi (M), 68′ Giu. Simeone (A)] Mercoledì 24 luglio, ore 15.00, Parigi, UZBEKISTAN-SPAGNA 1-2 [29′ Pubill (S), 45′ + 3 rig. Shomurodov (U), 62′ Sergio Gómez (S)] (GRUPPO C)

[29′ Pubill (S), 45′ + 3 rig. Shomurodov (U), 62′ Sergio Gómez (S)] Mercoledì 24 luglio, ore 17.00, Nizza, GUINEA-NUOVA ZELANDA 1-2 [25′ Garbett (N), 72′ Diawara (G), 76′ Waine (N)] (GRUPPO A)

[25′ Garbett (N), 72′ Diawara (G), 76′ Waine (N)] Mercoledì 24 luglio, ore 17.00, Nantes, EGITTO-REPUBBLICA DOMINICANA 0-0 (GRUPPO C)

Mercoledì 24 luglio, ore 19.00, Lione, IRAQ-UCRAINA 2-1 [53′ Rubchynskyi (U), 56′ rig. A. Hussein (I), 75′ Ali Jasim (I)] (GRUPPO B)

[53′ Rubchynskyi (U), 56′ rig. A. Hussein (I), 75′ Ali Jasim (I)] Mercoledì 24 luglio, ore 19.00, Bordeaux, GIAPPONE-PARAGUAY 5-0 [19′, 63′ Mito, 69′ Yamamoto, 81′, 87′ Fujio] (GRUPPO D)

[19′, 63′ Mito, 69′ Yamamoto, 81′, 87′ Fujio] Mercoledì 24 luglio, ore 21.00, Marsiglia, FRANCIA-USA 3-0 [61′ Lacazette, 69′ Olise, 85′ Bade] (GRUPPO A)

[61′ Lacazette, 69′ Olise, 85′ Bade] Mercoledì 24 luglio, ore 21.00, Parigi, MALI-ISRAELE 1-1 [56′ aut. Diallo (I), 63′ Doumbia (M)]

FASE A GIRONI, 2ª GIORNATA

Sabato 27 luglio, ore 15.00, Lione, ARGENTINA-IRAQ 3-1 [13′ Thiago Almada (A), 45′ + 4 A. Hussein (I), 62′ Gondou (A), 84′ Ezequiel Fernández (A)] (GRUPPO B)

[13′ Thiago Almada (A), 45′ + 4 A. Hussein (I), 62′ Gondou (A), 84′ Ezequiel Fernández (A)] Sabato 27 luglio, ore 15.00, Bordeaux, REPUBBLICA DOMINICANA-SPAGNA 1-3 [24′ Fermín López (S), 38′ Montes de Oca (R), 55′ Alex Baena (S), 70′ Miguel Gutiérrez (S)] (GRUPPO C)

[24′ Fermín López (S), 38′ Montes de Oca (R), 55′ Alex Baena (S), 70′ Miguel Gutiérrez (S)] Sabato 27 luglio, ore 17.00, Saint-Etiénne, UCRAINA-MAROCCO 2-1 [21′ Kryskiv (U), 64′ rig. Rahimi (M), 90′ + 8 Krasnopir (U)] (GRUPPO B)

[21′ Kryskiv (U), 64′ rig. Rahimi (M), 90′ + 8 Krasnopir (U)] Sabato 27 luglio, ore 17.00, Nantes, UZBEKISTAN-EGITTO 0-1 [11′ Koka] (GRUPPO C)

[11′ Koka] Sabato 27 luglio, ore 19.00, Marsiglia, NUOVA ZELANDA-USA 1-4 [8′ rig. Mihailovic (U), 12′ Zimmerman (U), 30′ Busio (U), 58′ Aaronson (U), 78′ Randall (N)] (GRUPPO A)

[8′ rig. Mihailovic (U), 12′ Zimmerman (U), 30′ Busio (U), 58′ Aaronson (U), 78′ Randall (N)] Sabato 27 luglio, ore 19.00, Parigi, ISRAELE-PARAGUAY 2-4 [25′ Marcelo Fernández (P), 53′ Galdelman (I), 69′ Enciso (P), 80′ Gloukh (I), 90′ + 3 Balbuena (P), 90′ + 6 Marcelo Fernández (P)] (GRUPPO D)

[25′ Marcelo Fernández (P), 53′ Galdelman (I), 69′ Enciso (P), 80′ Gloukh (I), 90′ + 3 Balbuena (P), 90′ + 6 Marcelo Fernández (P)] Sabato 27 luglio, ore 21.00, Nizza, FRANCIA-GUINEA 1-0 [76′ Sildillia] (GRUPPO A)

[76′ Sildillia] Sabato 27 luglio, ore 21.00, Bordeaux, GIAPPONE-MALI 1-0 [82′ Yamamoto] (GRUPPO D)

FASE A GIRONI, 3ª GIORNATA

Martedì 30 luglio, ore 15.00, Parigi, REPUBBLICA DOMINICANA-UZBEKISTAN (GRUPPO C)

Martedì 30 luglio, ore 15.00, Bordeaux, SPAGNA-EGITTO (GRUPPO C)

Martedì 30 luglio, ore 17.00, Lione, UCRAINA-ARGENTINA (GRUPPO B)

Martedì 30 luglio, ore 17.00, Nizza, MAROCCO-IRAQ (GRUPPO B)

Martedì 30 luglio, ore 19.00, Marsiglia, NUOVA ZELANDA-FRANCIA (GRUPPO A)

Martedì 30 luglio, ore 19.00, Saint-Etiénne, USA-GUINEA (GRUPPO A)

Martedì 30 luglio, ore 21.00, Nantes, ISRAELE-GIAPPONE (GRUPPO D)

Martedì 30 luglio, ore 21.00, Parigi, PARAGUAY-MALI (GRUPPO D)

CLASSIFICHE

GRUPPO A

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. FRANCIA 2 2 0 0 4 0 +4 6 2. USA 2 1 0 1 4 4 0 3 3. NUOVA ZELANDA 2 1 0 1 3 5 -2 3 4. GUINEA 2 0 0 2 1 3 -2 0

GRUPPO B

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. ARGENTINA 2 1 0 1 4 3 +1 3 2. MAROCCO 2 1 0 1 3 3 0 3 3. UCRAINA 2 1 0 1 3 3 0 3 4. IRAQ 2 1 0 1 3 4 -1 3

GRUPPO C

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. SPAGNA 2 2 0 0 5 2 +3 6 2. EGITTO 2 1 1 0 1 0 +1 4 3. REPUBBLICA DOMINICANA 2 0 1 1 1 3 -2 1 4. UZBEKISTAN 2 0 0 2 1 3 -2 0

GRUPPO D

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. GIAPPONE 2 2 0 0 6 0 +6 6 2. PARAGUAY 2 1 0 1 4 7 -3 3 3. MALI 2 0 1 1 1 2 -1 2 4. ISRAELE 2 0 1 1 3 5 -2 1

BLU = Già qualificate ai quarti di finale

QUARTI DI FINALE

Venerdì 2 agosto, ore 15.00, Parigi, 1B-2A (Q1)

Venerdì 2 agosto, ore 17.00, Lione, 1D-2C (Q2)

Venerdì 2 agosto, ore 19.00, Marsiglia, 1C-2D (Q3)

Venerdì 2 agosto, ore 21.00, Bordeaux, 1A-2B (Q4)

SEMIFINALI

Venerdì 5 agosto, ore 18.00, Marsiglia, Q2-Q4 (S1)

Venerdì 5 agosto, ore 21.00, Bordeaux, Q1-Q3 (S2)

FINALE 3°-4° POSTO

Giovedì 8 agosto, ore 17.00, Nantes, Perdente S1-Perdente S2

FINALE 1°-2° POSTO