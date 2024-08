Onana SPIEGA: «Sugli errori mi assumo molte responsabilità. Contento di essere a Manchester»

Le parole del portiere del Manchester United Onana su quella che sarà la nuova stagione e sul suo percorso fatto gli ultimi anni

Le parole del portiere del Manchester United Onana a The Atletic tra entusiasmo e voglia di continuare a fare bene.

«Se manterrò il mio approccio creativo alle partite? Sì, sono fatto così. E penso che sia quello che vedrete questa stagione perché correrò molti rischi. Ve lo posso già dire in anticipo! Preparatevi perché sarà questa la mia stagione, fidatevi. Mi divertirò ancora di più quando inizierà questa stagione. Certo che no, perché la squadra migliore al mondo si prende dei rischi. Costruire dal basso, riconoscere le situazioni di gioco, quando l’avversario salta l’uomo nell’uno contro uno, o quando pressa con tre o quattro uomini, riconoscere quando a guidare il pressing è un numero 9 o un numero 11. Per me è importante riconoscere questo genere di cose e prendere la decisione migliore per la squadra. Mi assumerò molte responsabilità e penso che la mia spalle siano abbastanza grandi per reggere tutto, no? Penso che sarà bello questa stagione»