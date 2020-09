Una nuova ordinanza della Regione Lombardia porterà i tifosi sugli spalti di San Siro per Milan-Bologna

Anche la Lombardia apre gli stadi. Una nuova ordinanza della Regione prevede infatti l’apertura degli impianti per gli eventi sportivi: mille persone per le manifestazioni all’aperto e settecento per quelle al chiuso.

Lunedì sera, sugli spalti di San Siro, sarà così possibile per mille tifosi tornare allo stadio e guardare il match del Milan contro il Bologna.