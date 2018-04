Inter-Juve, Orsato e i ‘casi’ Pjanic e Tagliavento: bianconeri irritati

Alla Juve non va giù il putiferio scatenatosi dopo la partita con l’Inter. Grande irritazione in casa bianconera

Continua a far discutere Inter–Juve. Grandi proteste, specialmente sul web, dopo alcuni video spuntati nel dopo gara. Il primo riguarda l’arbitro Tagliavento, quarto uomo per l’occasione, che avrebbe detto: «Nel recupero vinciamo» al termine del primo tempo ma l’arbitro non avrebbe pronunciato quella frase, bensì: «Col recupero che facciamo». Grandi proteste anche per un colloquio tra Tagliavento e Allegri dopo la gara, in zona mista, davanti ai giornalisti. L’allenatore è accusato di aver pronunciato questa frase: «Oh, è andato proprio bene, è stato bravo… Promosso!» riferendosi probabilmente all’arbitraggio di Orsato ma secondo la tesi contrario il tecnico della Juve si stava riferendo a se stesso per l’espulsione rimediata nel finale e non all’arbitro Orsato e avrebbe detto: «Oh, sono andato proprio bene» (La Procura FIGC ha deciso di vederci chiaro e studierà le immagini).

Proteste poi anche per l’arbitraggio di Orsato reo di aver espulso Vecino per una dura entrata su Mandzukic (l’Aia ha approvato la scelta) e per la mancata espulsione di Miralem Pjanic che, già ammonito, ha commesso un paio di falli al limite, soprattutto il secondo su Rafinha (qualcuno lo ha paragonato a un fallo simile di Baselli ma a fare la differenza per la Juve sarebbe la volontarietà, assente nel primo caso e presente invece nel secondo). In casa Juve non hanno apprezzato le mille polemiche e c’è grande irritazione per il putiferio mediatico scatenatosi dopo la gara. Oggi l’Inter parlerà e si preannuncia una presa di posizione pesante da parte dell’ad Antonello. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora sarebbe irritata e infastidita per le polemiche e le strumentalizzazioni, soprattutto via social, che hanno oscurato la grande rimonta della squadra di Allegri a San Siro.