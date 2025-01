Orsolini: «Bologna, domani voglio fare goal contro il Borussia. Sul percorso in Champions è stato positivo per questo motivo»

Riccardo Orsolini, attaccante e capitano del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita contro il Borussia Dortmund

In conferenza stampa, l’allenatore del Bologna Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Borussia Dortmund.

BORUSSIA E BILANCI – «Goal? Più che regalarlo a voi vorrei regalarmelo anche io. E’ una cosa a cui tengo molto. Fino a qui in Champions ha segnato solo Lucumì e domani ci proveremo perché è una bella opportunità per ognuno di noi. io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto in Champions e di quello che abbiamo fatto per arrivarci. Da parte nostra c’è tanta soddisfazione, ma è chiaro che il livello della Champions era all’inizio una cosa un po’ nuova. Era chiaro che avremmo potuto incontrare qualche difficoltà. I risultati oggi si vedono e domani proveremo a mettere in difficoltà il Dortmund».