Osimhen, RAMMARICO Chelsea? La rivelazione di Mikel: «Voleva FORTEMENTE VENIRE, a gennaio...»

Le parole di Obi Mikel sul mancato trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Chelsea: «Voleva venire a Londra, ma non è detta l’ultima»

Victor Osimhen è andato al Galatasaray in prestito dal Napoli dopo le settimane di trattative con il Chelsea che sono poi naufragate. La volontà del calciatore però sarebbe stato quella di trasferirsi a Londra, come ha rivelato Obi Mikel nel suo podcast. Di seguito le sue parole.

TEMPISTICHE SFAVOREVOLI – «So cosa voleva Victor e cosa gli aveva offerto il club: entrambe le parti erano scese a compromessi, restavano da limare solo alcuni dettagli come scartoffie ed esami medici. A mancare, però, è stato il tempo. Sia il Chelsea che Osimhen hanno fatto il massimo per giungere alla conclusione dell’accordo: ciò dimostra le ambizioni della società e quanto Victor volesse venire a Londra».

DELUSIONE – «Victor era deluso per il mancato trasferimento. L’ho telefonato e abbiamo parlato 20 minuti, gli ho detto ‘ascolta, sono sempre qui per te, devi tenere la testa bassa, devi continuare a lavorare sodo, continuare ad allenarti, so che non è la situazione migliore in questo momento ma so che sei forte’. Victor è un personaggio forte, è un po’ come Didier Drogba e Diego Costa e questo manca al club: attaccanti in grado di intimidire i difensori».

NUOVO AFFONDO – «Non credo che ci saranno problemi: a gennaio o la prossima estate, la trattativa col Napoli potrà essere ripresa e si potranno risolvere quegli ultimi dettagli rimasti in sospeso. Mi piacerebbe che Victor approdasse al Chelsea: non perché è un amico o nigeriano come me, ma perché è il miglior giocatore africano in questo momento e uno degli attaccanti più forti al mondo. So cosa può portare al club e gli stessi tifosi sanno cosa può offrire Osimhen al Chelsea».

VOLEVA IL CHELSEA – «Osimhen è stato oggetto di parecchie critiche da chi non sa com’è andata realmente. Victor voleva davvero venire al Chelsea, era sceso a compromessi anche in termini economici: c’era l’accordo per l’ingaggio, mancavano solo dei piccoli dettagli che non sono stati risolti in tempo. Ritengo che sia brutto sentire tutte quelle sciocchezze sul conto di Osimhen. Penso che sia giunto il momento di sostenerlo. Se l’interesse c’è, non vedo perché a gennaio il Chelsea non debba fare un nuovo tentativo».