Padovan: «L’Inter vincerà lo scudetto nonostante il ko di Bologna». Le dichiarazioni del giornalista dopo Bologna-Inter

Il giornalista Giancarlo Padovan è sicuro sulla corsa scudetto: le dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com sulla sfida tra Inter e Milan.

«Nonostante la sconfitta di Bologna (2-1), il mancato sorpasso sul Milan (resta primo con due punti di vantaggio), la depressione per come sono stati buttati via tre punti che sembravano già presi dopo mezz’ora a tutta velocità, l’Inter vincerà lo scudetto e conquisterà anche la Coppa Italia.»