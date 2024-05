Pagelle Atalanta Bayer Leverkusen, TOP e FLOP finale Europa League

Pagelle Atalanta Bayer Leverkusen, ecco i TOP e FLOP della finale di EUROPA LEAGUE. Le valutazioni sui giocatori

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale di Europa League 2023/24 Atalanta Bayer Leverkusen.

I TOP – Per Lookman è semplicemente stata la partita più bella della carriera. Tre gol in finale, impossibile segnare e sognare di più. Nel primo si avventa su un cross di Zappacosta anticipando un Palacios non ancora entrato in partita. Nel secondo scherza Xhaka con un tunnel per poi colpire di destro da fuori area. Chiude con una sassata che fa urlare di meraviglia l’Europa intera. Senza contare l’incredibile quantità di lavoro che ha fatto per tutti i 90 minuti. Difficile stabilire un sufficiente tra i tedeschi. Forse, per far capire il significato della serata, si può assolvere il portiere Kovar, non ha potuto farci nulla per evitare la debacle.

I FLOP – Nell’incredibile prestazione dei ragazzi di Gasp, forse non eccelle Pasalic, nel senso che non va oltre il 6. Ma è un dettaglio del tutto trascurabile. Xabi Alonso non ci capisce nulla e i suoi di conseguenza. Travolto dal ciclone Lookman è su tutti Tapsoba, non aiutato dai suoi.