PAGELLE Austria-Turchia: I TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale degli Europei: pagelle Austria-Turchia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Austria-Turchia, valido per gli ottavi di finale degli Europei.

I TOP – Nell’Austria Laimer resta poco più di un’ora in campo e offre la sensazione di essere tra i più continui e, pertanto, anche tra quelli che hanno speso di più nel diluvio di Lipsia. Una doppietta di un difensore in una grande manifestazione? L’ultima l’ha fatta Thuram a France ’98. Vi riesce Demiral, sveglio come non mai su due calci d’angolo. Oltre a questo, dietro non molla un pallone, risponde a qualsiasi sollecitazione, a maggior ragione quando la gara si fa incandescente. Atalanta e Juventus, nessun rimpianto?

I FLOP – Che Arnautovic sia il giocatore che più viene cercato dai compagni è del tutto evidente. Un atto dovuto, anche perché lui si sbatte, svaria sul fronte offensivo, prova a fare da sponda. Ma quando ha il pallone buono, non si avvede che Gunok gli è già sui piedi e gli fa rimbalzare il pallone addosso: un errore decisivo. Nella Turchia sarebbe ingeneroso trivare un flop. Mettiamo Kokcu con la seguente motivazione: è stato talmente generoso nelle sue corse e lucido nellle scelte che è un vero delitto calcistico pensare che un giallo lo priverà dei quarti di finale. Però questa squadra ha già dimostrato di sapere fare a meno di Calhanoglu e non è proprio poco…