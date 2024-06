PAGELLE Danimarca Serbia, i TOP e i FLOP del match 

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la terza giornata di EURO 2024: pagelle Danimarca Serbia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Danimarca e Serbia, valido per la terza giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – L’Uefa premia Eriksen e non è una novità. Non fa niente di incredibile in una partita tutt’altro che ricca di contenuti tecnici. Ma alcune aperture di prime e, più in generale, come nel primo tempo garantisca la supremazia del palleggio alla sua Danimarca giustificano il riconoscimento. Nella Serbia l’ultimo ad arrendersi è Pavlovic. Instancable, talvolta persino da giocate non sopraffine riesce a trovare il modo per lanciarsi, a differenza dei suoi compagni decisamente amorfi.

I FLOP – Prosegue il momento no di Hojlund. Involuto, prende botte da Milenkovic, ma raramente riesce a liberarsi dal controllo. In una Serbia che fa veramente poco, il simbolo è Milinkovic-Savic, che nel recupero dovrebbe spaccare la porta e cerca di piazzare un tiro con una timidezza assurda. E dire che una volta il laziale era il Sergente…