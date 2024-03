Pagelle Fiorentina Roma: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

I voti ai protagonisti del match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Fiorentina Roma

TOP: Grande prestazione della viola come collettivo, ma come ogni collettivo serve un direttore d’orchestra – o regista, visto che siamo in clima oscar – e questo è Bonaventura: il fantasista detta i tempi, crea occasioni per i compagni, è centrale su ogni pallone. Come lui anche ottima la prova di Sottil, che sulla corsia è ottimo su entrambe le fasi. Dybala gioca con il freno a mano tirato per quasi un’ora, ma al suo primo spunto, ecco arrivare il pareggio dei giallorossi.

FLOP: La prestazione di Mancini dura poco più di mezzora: prende un giallo subito, ne rischia un secondo in altre occasioni. De Rossi capisce l’antifona e lo toglie: al suo posto Huijsen. La Fiorentina continua ad avere un rapporto complicato: questa sera è toccato a Biraghi fallire dagli 11 metri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6.5, Milenkovic 6.5, Ranieri 7, Biraghi 5; Mandragora 7 (90+’1′ Barak sv), Bonaventura 7.5; Sottil 7.5 (77′ Duncan 6), Lopez 7 (90+1′ Arthur sv), Nico Gonzalez 6 (46′ Ikoné 6.5); Belotti 6.5 (90”+1′ Nzola sv).

ROMA (4-3-3): Svilar 7; Mancini 5 (32′ Huijsen 5.5), Llorente 7, Ndicka 5.5, Angelino 6.5 (79′ Spinazzola sv); Cristante 5.5, Paredes 6 (79′ Pellegrini sv), Aouar 6.5; Dybala 7 (73′ Baldanzi 6), Lukaku 5.5, El Shaarawy 5.5 (73′ Zalewski 6).