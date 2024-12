Pagelle Genoa Torino, quel che non funziona in casa granata

Il Torino di Vanoli pareggia 0-0 a Genova contro i rossoblu e rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria

Per i due quotidiani di Urbano Cairo la prestazione del Torino a Marassi, con lo 0-0 con il Genoa, denota prestazioni individuali abbastanza diverse. Ecco cosa non è andato per arrivare a un risultato migliore, anche se il pareggio è stato considerato un passo avanti.

PEDERSEN – É il Corriere della Sera a dargli 5,5: «Percorre chilometri su chilometri, ed è applicato anche nella fase difensiva. Sono però tante le sbavature tecniche: scelte non sempre lucide nell’ultima giocata». La Gazzetta dello Sport lo considera sufficiente.

VOJVODA – Come il compagno, l’insufficienza lieve arriva solo da un quotidiano: «La grande occasione capita sui suoi piedi, ma il kosovaro – tutto solo, sul secondo palo – va con scarsa coordinazione di esterno destro invece di appoggiare di piatto sinistro, e colpisce il palo».

SANABRIA – 5,5 comune. Per il Corriere «Deve obiettivamente gestire solo “pallonate”, la fase offensiva del Toro è poco stimolante». Per Gazzetta «Fa un discreto lavoro, ma gli arrivano pochi palloni e non punge».

ADAMS – Vedi sopra, giudizio all’unanimità. Corriere della Sera: «Un solo lampo: il cross da destra che porta al palo di Vojvoda». La Gazzetta dello Sport: «La cosa più bella è l’assist per Vojvoda che però spreca tutto. Per il resto, ci prova ma non basta»