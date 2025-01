Pagelle Inter Milan, TOP e FLOP del match di Supercoppa italiana

I top, i flop e le pagelle della finale delle final four della Supercoppa italiana: pagelle Inter Milan

I TOP

Tra gli sconfitti va detto che Taremi non ha fatto rimpiangere chi ha sostituito, anche se Thuram garantisce una profondità non facile da rimpiazzare. L’iraniano è presente in entrambi i gol dell’Inter: sul primo è molto bravo a scaricare per Lautaro, anche se poi il grosso lo fa il Toro; sul 2-1 ha un controllo di palla di assoluta raffinatezza sul lancio a lunga gittata da parte di De Vrij, per poi gelare Maignan con una conclusione a fil di palo. Nel Milan, ovviamente, l’impresa della rimonta ha tanti padri, oltre a un atteggiamento collettivo che rende sicuramente soddisfatto il nuovo allenatore. Premiamo Pulisic per la quantità di cose che fa: inizia assatanato in pressing; vede un taglio di Reijnders alle spalle della difesa e lo trova benissimo; nella ripresa, quando Conceiçao opta per le 4 punte, offre palloni invitanti dalla destra; firma il punto del 2-2 andando ad anticipare Bastoni, per poi direzionare la sfera col piede debole; infine, disegna il corridoio affinché Leao vada a servire ad Abraham la palla della vittoria.

I FLOP

Per l’Inter non è la migliore serata di Sommer. Non che le colpe siano eccessive, al di là del fatto che lui 3 gol non li prende praticamente mai. Certo, una responsabilità sulla rete di Theo esiste ed è il sassolino che ha generato la valanga, prendere un gol su punizione sul suo palo non è materia comune per un portiere del suo livello. Tra i rossoneri opaca la prova di Morata. Come al solito, l’impegno è massimo e, soprattutto, anche nella fase difensiva. Però pasticcia alquanto e non riesce a pungere come la squadra avrebbe bisogno in area di rigore, sembra in ritardo nella scelta delle esecuzioni, anche se un pallone importante lo indirizza bene di testa, trovando però una valida opposizione da parte del portiere svizzero.

