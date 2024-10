PAGELLE Italia Belgio, i TOP e i FLOP del match

I TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Nations League: PAGELLE Italia Belgio

I top e flop e i voti ai protagonisti di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata di Nations League.

I TOP – Magari non è quello che ha fatto di più. Ma la domanda è lecita, tenendo anche conto dei 7 gol fatti già in campionato: l’Italia ha trovato in Retegui il bomber giusto? La rete del 2-0 è dell’attaccante che legge con prontezza lo sviluppo dell’azione e mette dentro il pallone che gli capita. Per il resto tanto lavoro per la squadra, con lucidità e puntualità. Il Belgio ha in Trossard l’uomo che funziona da punto di riferimento e ha segnato un bel gol trasformando un ottimo e sorprendente schema su punizione.

I FLOP – E chi se non Pellegrini? Che era partito bene, funzionando in appoggio all’unica punta, facendosi trovare spesso libero tra le linee e, soprattutto, rapido nel mettersi in moto. Ma non è periodo: e se a Roma la tifoseria giallorossa lo considera il massimo responsabile dell’esonero di De Rossi, stasera lo stesso Daniele ha visto dalla tribuna l’espulsione che ha cambiato la partita. Nel Belgio decisamente anonimo De Ketelaere. Peraltro Tedesco non lo ha aiutato in quelle fasi di gara dove lo ha costretto ad agire sull’esterno e a inseguire invece che a proporre